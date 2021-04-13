Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/775446/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-33-ogretim-uyesi-alacak