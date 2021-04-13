Üniversitelerde çalışanlar dikkat

Soru: Üniversitede Fakülte sekreteri olarak görev yapmaktayım . Aynı zamanda mühendislik fakültesi mezunuyum. Daha önce mühendis kadrosunda görev yapmadım. Görevden alındığında mühendis kadrosuna atanmam mümkün mü?

Cevap: 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmü; geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Genel Yönetmeliğin "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15'inci maddesinde, "Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak.



Şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları ................uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler. .................." hükümleri mevcuttur.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinin unvan değişikliği sınavına tabi kadroların belirtildiği üçüncü fıkrasının (a) bendinde "Mühendis" kadrosuna da yer verilmiş olup; aynı Yönetmeliğin "Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise, bahsi geçen "Mühendis" kadrosuna atanabilmek için, sahip olunması gerekli genel koşullara ilaveten " Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak" özel şartının aranacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü; (c) bendinde ise, "Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır."

hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, halen "Fakülte Sekreteri" kadrosunda asaleten görev yapıyor olması, "Mühendis" unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş bulunması ve ayrıca hizmet süresi şartı ve öğrenim koşulu gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, Üniversitede münhal bulunan "Mühendis" unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.