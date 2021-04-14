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Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:29 Son Güncelleme: 14.4.2021 14:34

öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak

öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlığa" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

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Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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