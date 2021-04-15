Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz ilgili Birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgili Yönetmelik ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, 1 (bir) adet öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/776663/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/yasar-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak