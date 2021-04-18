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Giriş Tarihi: 18.4.2021 16:20

akademisyen alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

akademisyen alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak
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