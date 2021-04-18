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Giriş Tarihi: 18.4.2021 16:15 Son Güncelleme: 18.4.2021 16:15

32 Öğretim Üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alacak

32 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri"ni sağlıyor olması gerekmektedir." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alacak
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