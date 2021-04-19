Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Haliç Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/778315/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/halic-universitesi-6-arastirma-gorevlisi-ve-3-ogretim-gorevlisi-aliyor