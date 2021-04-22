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Giriş Tarihi: 22.4.2021 17:58

11 Araştırma Görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi alacak

11 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstinye Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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İstinye Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi alacak
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