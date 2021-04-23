Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Beykent Üniversitesi MYO Otopsi Yardımcılığı Öğretim Görevlisi alım ilanında bulundu
Giriş Tarihi: 23.4.2021 18:03

MYO Otopsi Yardımcılığı Öğretim Görevlisi alım ilanında bulundu

Beykent Üniversitesi MYO Otopsi Yardımcılığı Öğretim Görevlisi alım ilanında bulundu

MYO Otopsi Yardımcılığı Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı. İlanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Beykent Üniversitesi MYO Otopsi Yardımcılığı Öğretim Görevlisi alım ilanında bulundu. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

ARKADAŞINA GÖNDER
Beykent Üniversitesi MYO Otopsi Yardımcılığı Öğretim Görevlisi alım ilanında bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA