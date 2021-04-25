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Giriş Tarihi: 25.4.2021 17:17 Son Güncelleme: 25.4.2021 17:20

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na; 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
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