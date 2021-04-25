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Giriş Tarihi: 25.4.2021 17:13

araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

araştırma görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvruu tarihi 9 Mayıs olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır. Duyurulur." denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
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Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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