İşte Acil sağlık hizmetleri hakkında bilinmeyenler

Acil olarak hastaneye başvurduğumuzda ücret alınır mı?



Acil polikliniğine başvuru sonrasında hekim tarafından yapılan değerlendirme ile acil hal kabul edilen kişilere sunulan acil sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ücret alınamaz. Acil hal tanımı ise ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.Değerlendirme sonrası acil hal kabul edilmeyenlerden ilave ücret alınmaktadır.

SGK'lı olmamıza rağmen hastanelere başvurduğumuzda ilave ücret alınmaktadır. İlave ücret nasıl uygulanmaktadır?

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre Kurumuzla sözleşmeli olarak hizmet veren vakıf üniversiteleri ile özel sağlık hizmet sunucuları tarafından ilave ücret alınmaktadır. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişilerden Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Özel sağlık hizmeti sunucuları ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır. Sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almak zorundadır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunulamaz.

Emeklilere sunulan acil sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınır mı?

Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri için, emekliler de dahil olmak üzere hiçbir genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü olanlarından ilave ücret alınamaz.

KANSER HASTALARI ACİL SERVİSE MÜRACAAT ETTİKLERİNDE İLAVE ÜCRET ALINIR MI?

Kanser hastaları acil servise Sağlık Uygulama Tebliğinde tanımlanan acil hal nedeni ile başvurması halinde sunulan acil sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ayrıca kanser hastaları için yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile İlave Ücret Alınmayacak İşlemler Listesinde (EK-2/G) yer alan işlemler ve bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden de hiçbir ilave ücret alınamaz.

SGK'LILAR HER HASTANEYE MÜRACAAT EDEBİLİR Mİ?

-SGK ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme/protokol imzalanmaktadır. Bu şekilde sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise ancak Kurum mevzuatımızda yer alan acil haller nedeni ile başvurabilir. Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının Kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir

ACİL SERVİSLERE MÜRACAATLARDA KATILIM PAYI ALINIR MI?

Katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 68 inci maddesine göre uygulanmakta olup sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri için, hiçbir genel sağlık sigortalısından katılım payı alınamaz.

Enjeksiyon yaptırmak için acil servislere müracaat edildiğinde ücret alınır mı?

Bir sağlık kurum ya da kuruluşundan hizmet alarak reçeteleri düzenlenmiş hastalara yapılan enjeksiyon işlemleri için sadece enjeksiyonun bedeli Kurumumuzca tanımlı kod üzerinden karşılanmaktadır. Kuruma fatura edilen bu işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmemektedir.