Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin isimleri yazılı Akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca Doçent alınacaktır." denildi.

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