Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Altınbaş Üniversitesi 26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 29.4.2021 14:35

26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Altınbaş Üniversitesi 26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 25 Mayıs olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Altınbaş Üniversitesi 26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Altınbaş Üniversitesi 26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA