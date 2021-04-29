Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Altınbaş Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

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