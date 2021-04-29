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Giriş Tarihi: 29.4.2021 09:18

10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." denildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
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