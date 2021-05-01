İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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