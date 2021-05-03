Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz GSTMF, Mimarlık Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız...