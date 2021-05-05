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Giriş Tarihi: 5.5.2021 13:58

öğretim üyesi alacak

Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacaktır.(Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.)" ifadeleri yer aldı.

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Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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