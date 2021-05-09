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Giriş Tarihi: 9.5.2021 15:09

3 Öğretim Üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak

3 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bahçeşehir Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" , "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları"nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

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Bahçeşehir Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak
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