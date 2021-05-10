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Giriş Tarihi: 10.5.2021 16:40

'den Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Aksaray Üniversitesi'den Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanında bulundu. Yayınlanan ilanda detaylı bilgiler yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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Aksaray Üniversitesi'den Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
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