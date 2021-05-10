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Giriş Tarihi: 10.5.2021 17:01

19 Araştırma Görevlisi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alacak

19 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." denildi.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alacak
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