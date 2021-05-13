Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak. Yayınlanan ilanda, "Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denildi.

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