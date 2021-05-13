Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak
Giriş Tarihi: 13.5.2021 16:20

Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak. Yayınlanan ilanda, "Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA