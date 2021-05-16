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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:50

öğretim elemanı alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

öğretim elemanı alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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