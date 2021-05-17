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Giriş Tarihi: 17.5.2021 16:36

öğretim elemanı alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanı alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilemek üzere öğretim elemanı alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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