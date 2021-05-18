2 yıl 2 ay Uzman erbaş olarak görev yapanlar memur kadrosuna atanabilir mi?

Soru: Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak görev yapmakta iken 2 yıl 2 ay hizmet süresi sonunda 2015 yılında kendi isteğim ile istifa ettim. 2016 yılından önce istifa ettiğim için memur kadrosuna atanabilir miyim? 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14'üncü maddesi ile uzman erbaşların Devlet memurluğuna atanabilmeleri için getirilen 7 yıllık hizmet şartına tabi olur muyum?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.'' hükmü yer almaktadır. Bu madde kapsamında bir kadroya atanma; ilgilinin mezkur Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar, belirlenmesi durumunda özel şartlar ve girilecek sınıfın niteliklerini taşıması kaydıyla atanma talebinde bulunulan kamu kurum ve kuruluşunun takdirinde yer alan bir husustur.

Diğer taraftan, 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesine ''Uzman erbaşların 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.'' fıkrası eklenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; eklenen fıkra hükmünün 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Devlet memurluğu kadrolarına atanma talebinde bulunan bütün uzman erbaşları 10/02/2016 tarihinden önce veya sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış olduğuna

bakılmaksızın kapsadığı, 10/02/2016 tarihinden önce sözleşmesini fesheden ve asgari yedi yıl hizmet süresi bulunmayan uzman erbaşların bu çerçevede atanabilme imkanının bulunmadığı değerlendirilmektedir.