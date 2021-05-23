Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 23.5.2021 12:53

8 öğretim üyesi alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda "Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda "Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA