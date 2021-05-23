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Giriş Tarihi: 23.5.2021 12:49

3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
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