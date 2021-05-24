Devlet memurları yerel basında köşe yazarlığı yapabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28 inci maddesinde, "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28 inci maddesinde Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cu m h u r b a şk a n lığı ka r a r n a m esiy le kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler" hükmü yer almaktadır.

Öte yandan; 5/12/2012 tarihi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1. maddesinde; "Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyotelevizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir." hükmü yer almakta olup, aynı maddenin (B) bendinde sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri eser olarak tanımlanmıştır. Ayrıca 18 inci maddesinde; "Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; Devlet memuru olarak görev yapan personelin, bir gazetede hizmet akdine bağlı olarak köşe yazarlığı yapamayacağı, ancak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser çıkarabileceği, ama 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde dikkat edilmesi gereken belirli hususlar bulunduğu değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanunun "Basına bilgi veya demeç verme" başlıklı 15 inci maddesinde; Devlet memurlarının, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermeleri yasaklanmış olup, gerekli bilginin ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Maddenin gerekçesinde, "Kamu görevlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak basın organlarıyla radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermeye kimlerin yetkili olduğu belirtilmekte ve idarenin halkla ve kamuoyuyla münasebetlerinde insicamlı bir münasebet sağlamak amacıyla bu madde konulmuştur." denilmektedir. Bu madde, memurların yerine getirdikleri görevle ilgili olarak basın-yayın organlarına ve kamuoyuna bilgi vermelerini engellemektedir. Mezkûr Kanunun 125/Bm maddesinde; "Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek" kınama cezası verilmesini gerektiren fiiller arasında düzenlendiğinden, göreviyle ilgili herhangi bir çıkar sağlamak amacı olsun ya da olmasın herhangi bir açıklamada bulunan Devlet memuru hakkında bu hüküm kapsamında işlem yapılabilecektir.

Belirtilmesi gereken hususlardan birisi de siyaset yasağıdır. 657 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde; Devlet memurlarının herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararı veya zararını hedef alan bir davranışta ve hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ile eylemde bulunamayacağı ve her durumda Devletin menfaatlerini korumak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, herhangi bir konu hakkında basınyayın organları aracılığıyla değerlendirmede bulunmak ya da yazı yazmak isteyen Devlet memuru, konuyu teknik olarak açıklamalı, konunun siyasi boyutu bulunması halinde ise bu konu hakkında değerlendirmede bulunmamalıdır. Aksi takdirde, ilgili hakkında ihlalin boyutuna göre anılan Kanunun 125 inci maddesi kapsamında işlem yapılabilecektir.

Bu çerçevede; söz konusu faaliyetlerin fiili olarak herhangi bir siyasi partinin yararına veya zararına yönelik olması durumunda mezkûr Kanunun 125/Do maddesi kapsamında "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verilebilecektir. Ayrıca, bu faaliyetlerin siyasi amaçlarla kurumun huzur, sükun, ve düzenini bozmak için, boykot, grev gibi eylemlere katılmak, göreve gelmemek, bu tür eylemleri teşvik etmek ve siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak kapsamına girmesi durumunda anılan Kanunun 125/Ea ve 125/E maddesi kapsamında "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilebilecektir. 657 sayılı Kanunun "İsnat ve iftiralara karşı koruma" başlıklı 25 inci maddesinde; Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetlerin, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnadın sabit olmaması durumunda, dava açılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, yazılarda hakaret ve iftira suçunu oluşturacak. İfadeler bulunması durumunda disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

Sonuç olarak; Devlet memurunun yerel basın yayın organlarında, hizmet akdine bağlı olmamak şartıyla, herhangi bir izne tabi olmaksızın yazı yazabileceği, ancak yazıların içeriğinin yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olması durumunda, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri çerçevesinde işlem yapılabileceği değerlendirilmektedir.