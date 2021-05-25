Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Gazi Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." denildi.

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