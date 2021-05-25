Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 25.5.2021 11:18

1 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi alacak

1 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 7 Haziran olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA