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Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:40

İsteğe bağlı sigortalılık hakkında merak edilenler

İsteğe bağlı sigortalılık hakkında merak edilenler

Kısmi süreli çalışanların eksik sürelerini isteğe bağlı olarak ödeyebilme imkanı var mı? İsteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenebilir mi? 4/b kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde iş göremezlik ödeneği alabilir mi? Hepsi Sabah Memurlar'da...

Kısmi süreli çalışılan sürelerin eksik sürelerini isteğe bağlı olarak ödeyebilir mi? 30 günden az süreli işlerde çalışan sigortalılara, eksik olan günleri için isteğe bağlı ödeyebilme imkanı sağlanmıştır. Emekli sandığı Kanunun uyarınca steğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenebilir mi?

İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir. 4/b kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde iş göremezlik ödeneği alabilir mi? İsteğe bağlı sigortalılar kısa vadeli sigorta primi ödemedikleri için kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sayılmazlar. Bu nedenle iş göremezlik ödeneği alamazlar.

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İsteğe bağlı sigortalılık hakkında merak edilenler
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