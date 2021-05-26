Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Mersin Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

İlanda, "Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Mersin

Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanmaolcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021- ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)'ne göre değerlendirilecektir." denildi.

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