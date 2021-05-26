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Giriş Tarihi: 26.5.2021 12:27

35 Öğretim Üyesi alacak

Mersin Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

35 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Mersin Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

İlanda, "Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Mersin
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanmaolcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021- ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)'ne göre değerlendirilecektir." denildi.

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Mersin Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak
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