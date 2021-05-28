Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır." denildi.

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