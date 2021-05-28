Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir." denildi.

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