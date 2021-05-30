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Giriş Tarihi: 30.5.2021 13:56

21 öğretim üyesi alacak

Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 21 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir." denildi.

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Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
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