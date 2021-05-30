Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir." denildi.

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