Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Gazi Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 31.5.2021 17:32

22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Gazi Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Gazi Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA