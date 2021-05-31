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Giriş Tarihi: 31.5.2021 17:29

4 Öğretim Üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda, aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer başvuru şartları sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kadir Has Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür." denildi.

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Kayseri Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak
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