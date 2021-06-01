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Giriş Tarihi: 1.6.2021 16:04

38 Öğretim Üyesi alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

38 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
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