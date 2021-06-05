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Giriş Tarihi: 5.6.2021 12:12

62 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

62 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak
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