Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.
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