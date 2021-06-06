Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;

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