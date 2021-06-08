KPSS'ye girecekleri ilgilendiriyor: İşte memur olma rehberi

2021 KPSS ne zaman yapılacak?

1 Ağustos, 7 Ağustos ve 8 Ağustos tarihlerinde uygulanacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 15 Ağustos'ta yapılacak. Adayların tümü, 1 Ağustos'taki sabah oturumuna girmek zorunda. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler.

Sınav sonuçları ne kadar süre geçerli?

2021-KPSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Ancak öğretmen adayları için 2021-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. 2020-KPSS sonuçları öğretmen adayları hariç, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerliliğini koruyor. 2020-KPSS'ye giren adaylardan A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2021-KPSS'ye girebilecek.

2021 KPSS'ye kimler başvurabilir?

Llisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.

Geç başvuru tarihi ne zaman?

28 Mayıs-14 Haziran arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde başvuru yapabilecek. Bu durumda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Haziran 2021.

A Grubu kadro ne demek?

Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindi. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı gibi kadrolardır.

Öğretmen adayları girmeli mi?

Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacak. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılmak zorundadır.

Sınav tarihleri ne zaman?

Genel yetenek-Genel kültür : 1 Ağustos

Eğitim bilimleri: 1 Ağustos

KPSS alan bilgisi sınavları

- Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri : 7 Ağustos

- Hukuk, iktisat, maliye : 7 Ağustos

- İşletme, muhasebe, istatistik: 8 Ağustos

- ÖABT: 15 Ağustos