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Giriş Tarihi: 9.6.2021 12:43

31 Öğretim Üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirtildi.

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirtildi.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür." ifadeleri yer aldı.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
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