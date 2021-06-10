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Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:48

Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir." denildi.

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Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
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