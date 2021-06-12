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Giriş Tarihi: 12.6.2021 17:51

34 Akademik Personel alacak

Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel alacak

34 Akademik Personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar yer aldı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 34 Akademik Personel alacak.

Yayınlanan ilanda şu bilgiler yer aldı:

A) MÜRACAAT TAKVİMİ
Müracaat Başlama Tarihi : 11.06.2021
Son Müracaat Tarihi : 25.06.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)

B) SINAV TAKVİMİ (Öğretim Görevlisi Kadroları için)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 29.06.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 02.07.2021
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi : 06.07.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

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Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel alacak
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