Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel alacak.
Yayınlanan ilanda şu bilgiler yer aldı:
A) MÜRACAAT TAKVİMİ
Müracaat Başlama Tarihi : 11.06.2021
Son Müracaat Tarihi : 25.06.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)
B) SINAV TAKVİMİ (Öğretim Görevlisi Kadroları için)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 29.06.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 02.07.2021
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi : 06.07.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
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