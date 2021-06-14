Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:17 Son Güncelleme: 14.6.2021 16:17

18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 28 Haziran olarak belirtilirken, diğer şartlar da sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA