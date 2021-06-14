Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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