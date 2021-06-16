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Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:26

39 Öğretim Üyesi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

39 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 39 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 'nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak
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