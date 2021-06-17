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Giriş Tarihi: 17.6.2021 16:56 Son Güncelleme: 17.6.2021 17:03

8 öğretim üyesi alacak

Bayburt Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

8 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 8 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir." denildi.

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Bayburt Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
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