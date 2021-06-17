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Giriş Tarihi: 17.6.2021 17:02

17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
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