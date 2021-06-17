Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

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