Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Adaylar başvurularını 28/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...